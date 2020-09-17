Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla günü tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum’a gidecek.