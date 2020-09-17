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17.09.2020 - 17:36 | | AA

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla günü tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum’a gidecek.

Sivassporda Erzurumspor mesaisi sürüyor

 

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