Sivasspor'da Fernando sakatlandÄ±!
Demir Grup Sivassporlu Fernando Andrade'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fernando Andrade'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â
KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin doktoru Burak AyyÄ±ldÄ±z, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BrezilyalÄ± futbolcunun saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi verdi.Â
Fernando'nun geÃ§en hafta antrenmanda girdiÄŸi ikili mÃ¼cadelede sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyyÄ±ldÄ±z, "SaÄŸlÄ±k ekibimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrollerinde saÄŸ diz iÃ§ yan baÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, tedavinin en az altÄ± hafta sÃ¼rmesini planlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â
AyyÄ±ldÄ±z, Fernando'ya "geÃ§miÅŸ olsun" dileklerini ileterek, "En kÄ±sa sÃ¼rede eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ederiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
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