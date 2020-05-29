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29.05.2020 - 22:48 |

Sivasspor'da Fernando sakatlandÄ±!

Demir Grup Sivassporlu Fernando Andrade'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â

Sivasspor'da Fernando sakatlandÄ±!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fernando Andrade'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin doktoru Burak AyyÄ±ldÄ±z, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BrezilyalÄ± futbolcunun saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi verdi.Â 

Fernando'nun geÃ§en hafta antrenmanda girdiÄŸi ikili mÃ¼cadelede sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyyÄ±ldÄ±z, "SaÄŸlÄ±k ekibimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrollerinde saÄŸ diz iÃ§ yan baÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, tedavinin en az altÄ± hafta sÃ¼rmesini planlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

AyyÄ±ldÄ±z, Fernando'ya "geÃ§miÅŸ olsun" dileklerini ileterek, "En kÄ±sa sÃ¼rede eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ederiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Sivassporda Fernando sakatlandÄ±

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