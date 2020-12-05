Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı
05.12.2020 - 12:15 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Hakan Arslan’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

ABONE OL

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Hakan Arslan, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hakan Arslan’ın antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Özlemiştik... Hoş geldin Hakan Arslan” notunu ekledi.
Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

Fuat Çapa: İlk gol pahalıya patladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
    CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
  2. Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
    Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
  3. Arkasspor'da iki pozitif vaka
    Arkasspor'da iki pozitif vaka
  4. Avrupa Şampiyonası Elemeleri Üsküp'te
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri Üsküp'te
  5. Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak
    Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı

Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı

Son dakika | Union Berlin'de Max Kruse şoku

Son dakika | Union Berlin'de Max Kruse şoku

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet