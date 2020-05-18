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18.05.2020 - 14:34 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenmanda yer alan sporcular, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

İkinci grupta yer alan sporcular ise saat 17.00'de antrenman yapacak.

Rıza Çalımbay: Süper Lig'in oynanmasına sıcak bakmıyorum
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