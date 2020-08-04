Sivasspor'da Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti!

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Felix, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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