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25.06.2020 - 15:54 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Sivassporda Kayserispor mesaisi

Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı ve son bölümde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

 

 

 

 

 

 

 

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