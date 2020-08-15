Sivasspor'da sponsorluk anlaÅŸmalarÄ±

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Yeni 4 EylÃ¼l Stadyumu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen imza tÃ¶renine, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Ä°smet YÄ±lmaz ve Semiha Ekinci, Belediye BaÅŸkanÄ± Hilmi Bilgin, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mecnun Otyakmaz, Demir Grup YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Halit Demir ve Marmara Group YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif BaÄŸce katÄ±ldÄ±.

Ä°mza tÃ¶reninde konuÅŸan Otyakmaz, Sivasspor iÃ§in gurur duyulacak bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ekonomik olarak zor geÃ§ilen bir dÃ¶nemde, sponsorlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan destek gÃ¶rmeye devam ediyoruz. Bu bizler iÃ§in gurur verici bir olay. Ã‡ok zor gÃ¼nlerimizde dahi Demir Ä°nÅŸaat'Ä±n bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmamÄ±ÅŸ olmasÄ± bizler iÃ§in Ã§ok sevindirici. 3 yÄ±ldÄ±r vermiÅŸ olduÄŸu destek neticesinde takÄ±mÄ±mÄ±z bu sene Ã¼lkemizi Avrupa'da temsil edecek. Demir Grup ve Marmara Group'a vermiÅŸ olduklarÄ± destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Sivas'Ä±n marka deÄŸerini muhafaza etmenin herkesin gÃ¶revi olduÄŸunu belirten Vali Salih Ayhan da "Bu anlamlÄ± gÃ¼nde sponsorluk anlaÅŸmasÄ±nda Sivasspor'u temsil eden ve etrafÄ±nda kenetlenen herkes burada. 2019-2020 sezonunda SÃ¼per Lig'de hakikaten gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar, gÃ¼zel hikayeler yazÄ±ldÄ±. Sivasspor sezon baÅŸÄ±nda arzu ettiÄŸimizden daha yÃ¼ksek performans gÃ¶stererek Avrupa yolunu aÃ§tÄ±. Bu da Sivas iÃ§in ayrÄ± bir heyecan oluÅŸturdu. YÃ¶netim istikrarÄ±, inanmÄ±ÅŸlÄ±k, adanmÄ±ÅŸlÄ±k, etrafÄ±nda kenetlenme var." ifadelerini kullandÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ± Hilmi Bilgin ise "Sivasspor SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren ÅŸehrimize bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yaÅŸatan, ÅŸehrimizin tanÄ±tÄ±mÄ±na, ekonomisine sosyal hayatÄ±na her aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayan bir deÄŸerimizdir. Sivas'a sahip Ã§Ä±kan iÅŸ adamlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸi ile inÅŸallah Ã§ok daha iyi bir noktaya geleceÄŸiz. Bu sene Avrupa'da inÅŸallah 'YiÄŸidolar'a yakÄ±ÅŸan bir performans ile hem ÅŸehrimizi hem Ã¼lkemizi en iyi ÅŸekilde temsil edeceÄŸiz." dedi.

Sponsor firmalarÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlarÄ± Hamit Demir ile Mehmet Akif BaÄŸce de yapÄ±lan anlaÅŸmadan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, anlaÅŸmanÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sponsorluk anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±.

Sponsorluk anlaÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Demir Grup'un isim sponsorluÄŸu bu yÄ±l da devam edecek, ayrÄ±ca maÃ§ formalarÄ±nda gÃ¶ÄŸÃ¼s ve sÄ±rt bÃ¶lgelerinde firmaya ait ÅŸirketlerin reklamlarÄ± yer alacak. Marmara Group'un anlaÅŸmasÄ± ise maÃ§ formasÄ± kol reklamÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

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