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06.07.2020 - 19:29 |

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara dokuzuncu kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara dokuzuncu kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dokuzuncu Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sivassporda teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

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