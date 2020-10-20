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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sivasspor'da Villarreal hazırlıkları! Şut çalıştılar
20.10.2020 - 14:34 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'da Villarreal hazırlıkları! Şut çalıştılar

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk  maçında 22 Ekim Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile deplasmanda  yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Villarreal hazırlıkları! Şut çalıştılar
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay  yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana  ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift  kale maç ve şut çalışması yapıldı.

Demir Grup Sivasspor, yarın sabah saat 10.00'da Nuri Demirağ  Havalimanı'ndan uçakla Villarreal'a gidecek ve son antrenmanını El Madrigal  Stadyumu'nda yaptıktan sonra kampa girecek.  

Villarreal ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk  maçında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

 

Sivassporda Villarreal hazırlıkları Şut çalıştılar

 

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