Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!
23.06.2020 - 23:59 | | İHA

Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, sakatlığından dolayı 1-2 hafta forma giyemeyeceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen başarılı oyuncu Yasin Öztekin, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kaburgasında kırık olduğu anlaşılan Öztekin, tedavi için İzmir’e gitti. Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bilgi veren 33 yaşındaki futbolcu "Geçmiş olsun mesajları yazan taraftarlarımıza arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Göğsümde ufak kırık var. Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. 1-2 hafta sonra sahalarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku

Sivasspor'un Konya Yolculuğu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!
      Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!
    2. PSG'li 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
      PSG'li 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
    3. Real Valladolid - Getafe: 1-1
      Real Valladolid - Getafe: 1-1
    4. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    5. Beşiktaş'ta gözler transferde
      Beşiktaş'ta gözler transferde



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Leicester City - Brighton: 0-0

    Leicester City - Brighton: 0-0

    Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

    Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

    Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu!

    Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu!

    Giresunspor - İstanbulspor: 2-1

    Giresunspor - İstanbulspor: 2-1

    Sıradaki Haber