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29.12.2020 - 00:21 |

Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!

DG Sivasspor, Beşiktaş maçının ardından hakem Arda Kardeşler’e imalı bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!
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Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 yenildi. Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın’la kaydettiği golün öncesinde Rosier’in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı. Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.
Maçtan 3-0 yenik ayrılan Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesaplarından hakem Arda Kardeşler’e imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler’i siyah-beyaza çevirdi.
Yapılan bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

Sivasspordan Beşiktaş sonrası olay paylaşım

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