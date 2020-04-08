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08.04.2020 - 18:13 | | SÄ°VAS, (DHA) -

Sivasspor'dan kampanyaya 100 bin lira destek

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±lan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±na 100 bin liraÂ destekte bulundu.Â

Sivasspor'dan kampanyaya 100 bin lira destek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±lan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±na destekler devam ediyor.

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor kampanyaya 100 bin liraÂ destekte bulundu. Sivasspor BaÅŸkan Vekili Erdal SarÄ±lar ve teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'Ä± makamÄ±nda ziyaret ederek kampanyaya desteklerini iletti. KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan iseÂ "YÃ¶netim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularÄ±mÄ±z, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±lan #BizBizeYeterizTÃ¼rkiyem kampanyasÄ±na 100 Bin TL katkÄ±da bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Vefa Sosyal Destek KampanyasÄ±na da gÄ±da kolisi desteÄŸi saÄŸlayan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze teÅŸekkÃ¼r etti" ifadelerine yer verdi.

Sivasspordan kampanyaya 100 bin lira destek

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