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21.03.2020 - 00:21 | | AA

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'de maÃ§larÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± izin verildi.Â

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'de maÃ§larÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± izin verildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n bugÃ¼n oyuncularÄ±yla bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve ardÄ±ndan futbolculara izin verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± futbolculardan, Ã¼lkeyi terk etmemeleri, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Sivas'tan ayrÄ±lmamalarÄ± ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da evlerinde devam etmelerinin istendiÄŸi vurgulandÄ±.Â 

SakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan oyuncularÄ±n tedavilerine ise tesislerde devam edileceÄŸi belirtildi.

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