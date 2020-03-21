21.03.2020 - 00:21 | | AA
Sivassporlu futbolculara izin verildi
Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'de maÃ§larÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± izin verildi.Â
Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'de maÃ§larÄ±n ertelenmesi sonrasÄ± izin verildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n bugÃ¼n oyuncularÄ±yla bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve ardÄ±ndan futbolculara izin verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± futbolculardan, Ã¼lkeyi terk etmemeleri, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Sivas'tan ayrÄ±lmamalarÄ± ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da evlerinde devam etmelerinin istendiÄŸi vurgulandÄ±.Â
SakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan oyuncularÄ±n tedavilerine ise tesislerde devam edileceÄŸi belirtildi.
Sivasspor Tesislerini Dezenfekte Etti