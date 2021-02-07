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07.02.2021 - 18:19 |

Sivassporlu Kayode ligde golle tanıştı

Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sivassporlu Kayode ligde golle tanıştı
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Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode, kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği karşılaşmada Sivasspor formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların sezon başında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Nijeryalı futbolcu, geride kalan periyotta 17'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta forma şansı buldu.

Sivasspor'un Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşayan Kayode, kırmızı-beyazlı formayla ligdeki ilk golünü de MKE Ankaragücü'ne karşı kaydetti. 

Kayode, Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı göstermişti. 

Kayode, MKE Ankaragücü karşılaşmasının 61. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Mustapha Yatabare'ye bıraktı.

Sivassporlu Kayode ligde golle tanıştı

Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel 

Sivas temsilcisinde 9 oyuncu ligde geride kalan haftalarda gol atma başarısı gösterdi. 

Bu periyotta rakip fileleri 26 kez havalandıran Sivasspor'da, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 7 golle takımına en çok katkı sağlayan isim oldu. 

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 5 kez rakip fileleri havalandırdığı kırmızı-beyazlı ekipte, Mustapha Yatabare 4, Faycal Fajr 3, Erdoğan Yeşilyurt 2, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ve Kayode 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un ligin 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Karagümrüklü oyuncu Joseph Lichaj kendi kalesine gol atmıştı.

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