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22.06.2020 - 09:43 | | AA

Sivassporlu Skuletic golle tanıştı

Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Petar Skuletic, kırmızı-beyazlı ekibin dün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Sivasspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sivassporlu Skuletic golle tanıştı
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece Gaziantep FK ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giyen Skuletic, Konyaspor maçında 72. dakikada Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oldu.

Skuletic karşılaşmanın 90. dakikasında rakip ağlara gönderdiği golle Sivasspor'a altın değerinde 1 puan kazandırmayı başardı.

Sivas temsilcisinin devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Montpellier'den kadrosuna kattığı Skuletic, Süper Lig'de son olarak 2017-2018 sezonunun 34. haftasında 15 Mayıs 2018'de Gençlerbirliği formasıyla Bursaspor ağlarını havalandırmıştı.

- Sivasspor'un golcüleri

Sivas temsilcisinde 11 oyuncu geride kalan haftalarda gol atma başarısı gösterdi.

Bu periyotta rakip fileleri 50 kez havalandıran Sivasspor'da, Malili futbolcu Mustapha Yatabare attığı gollerle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Yatabare, geride kalan 28 haftalık periyotta 12 golle takıma önemli katkı sağladı.

Sivasspor'da Emre Kılınç ve Hakan Arslan 7'şer, Mert Hakan Yandaş 6, Arouna Kone ve Fernando 5'er, Erdoğan Yeşilyurt 4, Uğur Çiftçi, Petar Sukuletic, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1'er gol kaydetti.

Sivassporlu Skuletic golle tanıştı

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