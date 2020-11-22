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22.11.2020 - 11:49 | | AA

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Demir Grup Sivasspor, bu sezon deplasmanda çıktığı dörtSüper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor
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Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 4'er maça çıktı.

Evinde oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor, dış sahada oynadığı 4 maçtan ikisini kazandı, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonki ilk deplasmanında ligin 2. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 9. haftada da dün Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Dış sahadak oynadığı 4 müsabakada 8 puan toplayan Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırıp, kalesinde ise 4 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de 1'er kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor'un bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalardaki tek golünü Caner Osmanpaşa, Galatasaray'a karşı kaydetti.

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Sivassporun deplasmanda bileği bükülmüyor

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