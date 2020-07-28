Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtladı

Süper lig ekiplerinden DG Sivasspor´da, deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare 2019-2020 sezonunun en golcü oyuncusu oldu. Başarılı golcü, sezonunun 34 haftalık bölümünde 13 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 55 golün 13’ünde imzası bulunan Fransalı oyuncu Mustapha Yatabare, 31 maçta 2 bin 662 dakika sahada kaldı. 34 haftalık periyotta 13 kez gol sevinci yaşayan Yatabare, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe, Trabzonspor ve Denizlispor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Emre 2, Hakan ve Kone 3. sırada

Sivasspor’un en skorer bir diğer ismi genç yıldız Emre Kılınç, başarılı oyuncu Hakan Arslan ve deneyimli oyuncu Kone oldu. Genç ve başarılı oyuncu Kılınç, 13 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare’yi 8 golle takip etti. Başarılı orta saha oyuncusu Emre takıma büyük katkı sağlarken, 2 bin 342 dakika da kırmızı-beyazlı formayı terletti. Hakan Arslan da ligde 7 gol attı. 28 maçta görev yer alan Arslan, 2 bin 365 dakikada sahada kaldı. Sivasspor'un bir diğer skorer ismi ise deneyimli oyuncu Arouna Kone oldu. 7 kez gol atan Kone, bin 59 dakika da sahada kaldı.

Gol sevinci yaşayamayanlar

Sivas'ta 11 futbolcu ise ligde gol sevinci yaşayamadı. Aaron Apindangoye, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Paul Papp, Samba Camara, Volkan Eğri, Barış Yardımcı, İsaac Cofie, Armin Djerlek ve Claudemir Süper Lig 2019-2020 sezonunda gol sevinci yaşayamadılar.

Süper Lig 2019-2020 sezonunda Sivasspor´da gol sevinci yaşayan futbolcular ise şöyle:

- 13 gol Mustapha Yatabare

- 8 gol Emre Kılınç

- 7 gol Hakan Arslan

- 7 gol Arouna Kone

- 6 gol Mert Hakan Yandaş

- 6 gol Fernando

- 4 gol Erdoğan Yeşilyurt

- 1 gol Uğur Çiftçi

- 1 gol Ziya Erdal

- 1 gol Yasin Öztekin

- 1 gol Petar Skuletic

Sivasspor'un Şut Çalışması