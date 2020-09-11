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11.09.2020 - 11:45 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'un konuğu Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sivassporun konuğu Alanyaspor

 

Sivasspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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