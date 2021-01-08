Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor'un sakat futbolcuları iki hafta sahalardan uzak kalacak
08.01.2021 - 00:58 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor'un sakat futbolcuları iki hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcello Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor'un sakat futbolcuları iki hafta sahalardan uzak kalacak
ABONE OL

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan savunma oyuncusu Marcelo Goiano, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın, 2 hafta daha tedavisine devam edilmesi planlanıyor.

Ligin 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin yapılan kontrollerinde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Tecrübeli forvetin 2 hafta sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Sivassporun sakat futbolcuları iki hafta sahalardan uzak kalacak

Erol Bulut: “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Deniz Çoban'dan Meler'e sert tepki
    Deniz Çoban'dan Meler'e sert tepki
  2. İki hafta sahalardan uzak kalacaklar
    İki hafta sahalardan uzak kalacaklar
  3. Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları başladı
    Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları başladı
  4. Hatayspor’dan Munir açıklaması
    Hatayspor’dan Munir açıklaması
  5. Arsenal'in ilk transferi Rekik
    Arsenal'in ilk transferi Rekik



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaraspor'dan şok iddia

Ankaraspor'dan şok iddia

Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73

Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73

Konyaspor'dan ayrılan Uğur Demirok, Ankaragücü'ne yakın

Konyaspor'dan ayrılan Uğur Demirok, Ankaragücü'ne yakın

Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları (fikstür) ve puan durumu

Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları (fikstür) ve puan durumu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet