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06.09.2020 - 20:51 |

Skorer ÖZEL | Başakşehir'de Rafael sesleri!

Transferde son dakika... Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, yeni sezon öncesi bombayı patlatıyor. İstanbul ekibi, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Rafael'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Nergis Aşkın - Skorer ÖZEL

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devler Ligi arenasında güçlü bir kadro isteyen İstanbul ekibi gündemine Lyon'un yıldızı Rafael'i aldı.

Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından Lyon'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılmak istiyor. Başakşehir transfer pazarlığı için masaya otururken Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istiyor. Transferin birkaç gün içinde neticelenmesi durumunda Rafael, İstanbul'a gelecek ve anlaşma resmiyete dökülecek.

Skorer ÖZEL | Başakşehirde Rafael sesleri

Caiçara için ayrılık iddiası güçlendi
Turuncu-Lacivertliler’de 2 sezondur takımın formasını giyen başarılı sağ bek Junior Caiçara’ya Premier Lig’den talipler var. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Rafael gelişmesi Junior Caiçara'nın takımdan ayrılacağı söylentilerini kuvvetlendirdi

Rafael'den Beşiktaş yalanlaması
Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki haberler için paylaşım yaptı. Rafael, "Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum" şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. 

30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İngiliz devi Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu. Rafael'in Lyon ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Skorer ÖZEL | Başakşehirde Rafael sesleri

 

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