Skrtel, Slovakya'yı yaktı!

Skorer-2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya forması giyen Martin Skrtel, takımını İskoçya karşısında yaktı.

İngiltere'nin lider olarak Dünya Kupası vizesi aldığı grupta, ikincilik için kapışan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçeli savunmacı, 89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ön direkte ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Karşılaşma bu talihsiz golün ardından İskoçya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Skrtel maçtan sonra adeta çöktü kaldı.

F Grubu'nda bu sonuçla İskoçya bitime 1 maç kala puanını 17'ye yükselterek ikincilik yarışında büyük avantaj yakaladı. Slovakya ise 15 puanda kaldı.