Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

Atiker Konyaspor'a Galatasaray deplasmanında 1 puanı getiren Skubic, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşurken; kazandıkları penaltı pozisyonunda kendisine yapılan hareketin faul olduğunu savundu.

Serdar Aziz'in kendine yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiren Skubic, "Penaltı pozisyonu öncesinde Amiri bana çok iyi bir pas verdi. Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık" dedi.

Aykut Kocaman'ı öven Skubic, "Beraberliği yakaladığımız için çok mutluyum. Aykut Kocaman bize pozitif enerji getirdi. Daha önceden de birbirimizi biliyorduk. Gelmiş olduğu günden beri çok çalışma imkanımız olamadı ama burada iyi bir sonuç almayı başardık" diye konuştu.