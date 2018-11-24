Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı
24.11.2018 - 10:06 |

Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

Atiker Konyaspor'a Galatasaray deplasmanında 1 puanı getiren Skubic, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı: Penaltı pozisyonu öncesinde Amiri bana çok iyi bir pas verdi. Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü.

Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı
ABONE OL

Atiker Konyaspor'a Galatasaray deplasmanında 1 puanı getiren Skubic, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşurken; kazandıkları penaltı pozisyonunda kendisine yapılan hareketin faul olduğunu savundu.

Serdar Aziz'in kendine yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiren Skubic, "Penaltı pozisyonu öncesinde Amiri bana çok iyi bir pas verdi. Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık" dedi.

Aykut Kocaman'ı öven Skubic, "Beraberliği yakaladığımız için çok mutluyum. Aykut Kocaman bize pozitif enerji getirdi. Daha önceden de birbirimizi biliyorduk. Gelmiş olduğu günden beri çok çalışma imkanımız olamadı ama burada iyi bir sonuç almayı başardık" diye konuştu.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber