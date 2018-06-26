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26.06.2018 - 13:55 | | AA

Skulason: 'Kimseden korkmuyoruz'

İzlanda Milli Takımı'nın oyuncularından Olafur Ingi Skulason, son 16 turuna kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Skulason: 'Kimseden korkmuyoruz'
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan İzlanda Milli Takımı'nın oyuncularından Olafur Ingi Skulason, son 16 turuna kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Skulason, bugün oynayacakları Hırvatistan maçını kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

Bütün ülke olarak bu karşılaşmayı heyecanla beklediklerini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Dünya Kupası'na ulaşmak için çok çalıştık. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarıyı burada sürdürmek istiyoruz. Çok zor bir grupta yer aldığımızı ve çok zor bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz ama hedefimize ulaşmak imkansız değil." dedi.

Skulason, grupta daha önce Arjantin ve Nijerya ile karşı karşıya geldiklerini ve hiçbir rakiplerinden çekinmediklerini aktardı.

Hırvatistan karşısında kazanmak için en iyi oyunlarını sergilemeleri gerektiğinin farkında olduklarını dile getiren Skulason, "Hiç kimseden korkmuyoruz. Biz iyi olduğumuz sürece hedeflerimize ulaşacağımızı biliyoruz. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

- "Messi'nin üzerinde büyük bir baskı var"

Skulason, gruptaki ilk maçlarında 1-1 berabere kaldıkları Arjantin'in her şartta Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Messi'nin üzerinde büyük bir baskı var. Böyle büyük bir yıldızın üzerinde baskı olması da açıkçası normal. Arjantin'in son maçta da olsa gruptan çıkma şansı var. Kimin gruptan çıkacağını hep birlikte göreceğiz."

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