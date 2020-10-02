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02.10.2020 - 11:38 |

Sky Tour şovu izleyenleri kanatlandırdı

Red Bull Sky Tour benzersiz uçuş gösteriyle herkesin gözünün gökyüzüne çevrilmesini sağladı. Yaklaşık iki hafta içinde Marmaris, İstanbul ve Gaziantep’te gösteri uçuşları gerçekleştiren Red Bull pilotu Dario Costa, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz şovlara imza attı.

Sky Tour şovu izleyenleri kanatlandırdı
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Red Bull pilotu Dario Costa, bir kez daha Türkiye semalarında benzersiz gösteriler yaptı. Geçen sene 4. Red Bull Uçuş Günü ve Teknofest’te gösteri uçuşları gerçekleştiren İtalyan pilot, bu kez Marmaris, İstanbul ve Gaziantep’i ele geçirdi.
Sky Tour kapsamında herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağlayan dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, gösterilerine Marmaris’te başladı. Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 5’inci yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi’nin açılış gününde sahne alan Costa, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir gösteri uçuşu yaptı.
Sky Tour’un ikinci durağı ise Yenikapı’ydı. İtalyan pilot, 20 Eylül’de gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu öncesinde yaptığı benzersiz uçuş gösterisi ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yarı maratonun 15. yılına özel koşucular arasından seçilen talihli de Dario Costa ile unutulmaz bir uçuş deneyiminin parçası oldu. Sky Tour kapanışı Gaziantep’te, Teknofest kapsamında yapılan gösteri uçuşları ile yaptı. Gaziantep’teki uçuşla birlikte gözler son bir kez daha gökyüzüne çevrildi.
İtalyan pilot Dario Costa; Marmaris, İstanbul ve Gaziantep’te yaptığı gösteri uçuşlarının yanında; başarılı oyuncu Burcu Özberk ve sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak gibi ünlü konuklara da heyecan dolu uçuş deneyimleri yaşattı.

Sky Tour şovu izleyenleri kanatlandırdı

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