Championship'in 46. haftasÄ±nda bir dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'Ä± da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ranÂ HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Slaven Bilic'in gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± West Bromwich Albion, QueensÂ Park Rangers'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±.

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Konuk takÄ±m, 34. dakikada Ryan Manning'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. WestÂ Bromwich Albion, 44. dakikada Grady Diangana ve 49. dakikada Callum Robinson'Ä±nÂ attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. Queens Park Rangers'ta Eberechi Eze'ninÂ 61. dakikada kaydettiÄŸi golle mÃ¼cadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 83 yapan West Bromwich Albion, Brentford veÂ Fulham'Ä±n 2 puan Ã¶nÃ¼nde sezonu ikinci sÄ±rada tamamlayarak Ä°ngiltere Premier Lig'eÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Sezonu 93 puanla ÅŸampiyon bitiren Leeds United ve lig ikincisi WestÂ Bromwich Albion'Ä±n ardÄ±ndan Premier Lig'e yÃ¼kselecek son takÄ±m ise play-offÂ maÃ§larÄ±yla belirlenecek. Play-off'larda Brentford, Fulham, Cardiff City veÂ Swansea City mÃ¼cadele edecek.

Ã–te yandan Championship'te 45 puanlÄ± Hull City, kayyum atandÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ 12 puanÄ± silinen ve 47 puana dÃ¼ÅŸen Wigan ile 48 puanlÄ± Charlton son Ã¼Ã§ sÄ±radaÂ kalarak kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼.