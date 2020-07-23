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23.07.2020 - 00:02 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi

Ä°ngiltere Championship'in son haftasÄ±nda Queens ParkÂ  Rangers ile 2-2 berabere kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'e yÃ¼kselenÂ  ikinci takÄ±m oldu.Â

Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
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Championship'in 46. haftasÄ±nda bir dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'Ä± da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ranÂ  HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Slaven Bilic'in gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± West Bromwich Albion, QueensÂ  Park Rangers'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±.
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Konuk takÄ±m, 34. dakikada Ryan Manning'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. WestÂ  Bromwich Albion, 44. dakikada Grady Diangana ve 49. dakikada Callum Robinson'Ä±nÂ  attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. Queens Park Rangers'ta Eberechi Eze'ninÂ  61. dakikada kaydettiÄŸi golle mÃ¼cadele 2-2 sona erdi.

Slaven Bilicli West Bromwich Albion, Premier Lige yÃ¼kseldi

Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 83 yapan West Bromwich Albion, Brentford veÂ  Fulham'Ä±n 2 puan Ã¶nÃ¼nde sezonu ikinci sÄ±rada tamamlayarak Ä°ngiltere Premier Lig'eÂ  Ã§Ä±ktÄ±.

Sezonu 93 puanla ÅŸampiyon bitiren Leeds United ve lig ikincisi WestÂ  Bromwich Albion'Ä±n ardÄ±ndan Premier Lig'e yÃ¼kselecek son takÄ±m ise play-offÂ  maÃ§larÄ±yla belirlenecek. Play-off'larda Brentford, Fulham, Cardiff City veÂ  Swansea City mÃ¼cadele edecek.

Ã–te yandan Championship'te 45 puanlÄ± Hull City, kayyum atandÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ  12 puanÄ± silinen ve 47 puana dÃ¼ÅŸen Wigan ile 48 puanlÄ± Charlton son Ã¼Ã§ sÄ±radaÂ  kalarak kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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