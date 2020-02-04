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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Slimani transferin son günü Inter'in kapısından döndü
04.02.2020 - 16:18 |

Slimani transferin son günü Inter'in kapısından döndü

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen bu sezon başında Leicester City'den Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiralık olarak gönderilen Islam Slimani ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'deki performansıyla yerden yere vurulan fakat bu sezon Monaco formasıyla gösterdiği başarılı performansla yeniden devlerin dikkatini çekmeyi başaran Cezayirli golcü Islam Slimani transferin son gününde büyük bir şok yaşadı.

Monaco'da kısa sürede Leonardo Jardim'in vazgeçilmezleri arasına giren ve 13 maçta 7 gol 7 asistle yıldızını yeniden parlatan Slimani için İtalyan devi Inter son gün devreye girdi.

Slimani ile her konuda anlaşan Inter, Cezayirli golcüyü Lukaku'ya alternatif olarak katacaktı fakat transfer ufak pürüzlerden sebep gerçekleşmedi. Inter Başkanı Giuseppe Marotta'nın bizzat görüştüğü Slimani, Monaco'da kaldı.

Slimani transferin son günü Interin kapısından döndü
Slimani transferin son günü Interin kapısından döndü

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