Slimani transferin son günü Inter'in kapısından döndü

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'deki performansıyla yerden yere vurulan fakat bu sezon Monaco formasıyla gösterdiği başarılı performansla yeniden devlerin dikkatini çekmeyi başaran Cezayirli golcü Islam Slimani transferin son gününde büyük bir şok yaşadı.

Monaco'da kısa sürede Leonardo Jardim'in vazgeçilmezleri arasına giren ve 13 maçta 7 gol 7 asistle yıldızını yeniden parlatan Slimani için İtalyan devi Inter son gün devreye girdi.

Slimani ile her konuda anlaşan Inter, Cezayirli golcüyü Lukaku'ya alternatif olarak katacaktı fakat transfer ufak pürüzlerden sebep gerçekleşmedi. Inter Başkanı Giuseppe Marotta'nın bizzat görüştüğü Slimani, Monaco'da kaldı.



