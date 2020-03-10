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10.03.2020 - 17:42 | | ANKARA (AA)

Slovakya-Ä°rlanda Cumhuriyeti maçÄ± seyircisiz oynanacak

Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri play-off turunda Slovakya ile Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda 26 Mart'ta yapÄ±lacak karÅŸÄ±laÅŸma, seyircisiz oynanacak.Â

Slovakya-Ä°rlanda Cumhuriyeti maçÄ± seyircisiz oynanacak

Ä°rlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, milli takÄ±mlarÄ±nÄ±n 26 Mart'ta Slovakya'ya konuk olacaÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle seyircisiz oynanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.Â 

SÃ¶z konusu kararÄ±n, Slovakya hÃ¼kÃ¼metinin talebi doÄŸrultusunda, iki Ã¼lke federasyonlarÄ± ve UEFA yetkilileriyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, satÄ±lan biletlerin Ã¼cretinin iade edileceÄŸi ifade edildi.

BaÅŸkent Bratislava'da oynanacak mÃ¼sabakayÄ± kazanan taraf, Bosna-Hersek-Kuzey Ä°rlanda eÅŸleÅŸmesinde tur atlayacak takÄ±mla EURO 2020 vizesi iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸacak.

Hafta baÅŸÄ±nda Slovakya hÃ¼kÃ¼meti, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle 14 gÃ¼n boyunca Ã¼lkedeki tÃ¼m spor aktivitelerini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Slovakya-Ä°rlanda Cumhuriyeti maÃ§Ä± seyircisiz oynanacak

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