Slovakya-Ä°rlanda Cumhuriyeti maÃ§Ä± seyircisiz oynanacak

Slovakya-Ä°rlanda Cumhuriyeti maçÄ± seyircisiz oynanacak
Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri play-off turunda Slovakya ile Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda 26 Mart'ta yapÄ±lacak karÅŸÄ±laÅŸma, seyircisiz oynanacak.Â
Ä°rlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, milli takÄ±mlarÄ±nÄ±n 26 Mart'ta Slovakya'ya konuk olacaÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle seyircisiz oynanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.Â
SÃ¶z konusu kararÄ±n, Slovakya hÃ¼kÃ¼metinin talebi doÄŸrultusunda, iki Ã¼lke federasyonlarÄ± ve UEFA yetkilileriyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, satÄ±lan biletlerin Ã¼cretinin iade edileceÄŸi ifade edildi.
BaÅŸkent Bratislava'da oynanacak mÃ¼sabakayÄ± kazanan taraf, Bosna-Hersek-Kuzey Ä°rlanda eÅŸleÅŸmesinde tur atlayacak takÄ±mla EURO 2020 vizesi iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸacak.
Hafta baÅŸÄ±nda Slovakya hÃ¼kÃ¼meti, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle 14 gÃ¼n boyunca Ã¼lkedeki tÃ¼m spor aktivitelerini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.
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