Slovenya'da Kevin Kampl krizi!

2018 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda sırasıyla Slovakya ve İngiltere ile karşılaşacak olan Slovenya Milli Takımı'nda gündem Kevin Kampl...

Takımın en önemli oyuncusu olan Bayer Leverkusen forması giyen başarılı orta saha oyuncusunun Teknik Direktör Srecko Katanec'e bir SMS atarak Slovakya ve İngiltere maçlarında oynamak istemediğini bildirmesi ülkede tartışma konusu oldu.

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Bu hareketinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Kampl ülke basınına yaptığı açıklamada, "Bir ay içersinde 9 maça çıktım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz üşüttüm ve hafif bir sakatlığım da var. Teknik direktörümüzün bunu anlayışla karşılamasını bekliyorum" dedi.

Katanec ise ilk yaptığı açıklamada ise olayı fazla büyütmemeyi tercih etti: "Daha önceden de bu tarz isteklerde bulunan oyuncularımız olmuştu. Şu an sadece elimdeki oyunculara odaklanmak istiyorum."

(Goal)