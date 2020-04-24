Smolevichi - Dinamo Minsk maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Geçtiğimiz maç haftasında 90. dakikada Barsukov’un penaltı golüyle 1 puanı kurtaran Smolevichi, kendisi gibi düşme adaylarının arasında gösterilen Belshina’yı ligin dibinde tutmayı başarmıştı ama kendileri için de durum pek parlak değil.Ev sahibi takım ligin başından beri galibiyetle tanışamadı fakat takdir toplayan bir tarafları da var. O da sağlam bir savunma kurgularının olması ve bu sezon oynadıkları hiçbir maçta 1 golden fazla yememiş olmaları...

Ligin en tecrübeli takımlarından birisi olan Dinamo Minsk için ise işler bir süredir pek iyi gitmiyor. Bu sezon oynadıkları 5 maçın 3’ünü kaybettiler. Deplasmanda oynadıkları 2 maçtan da elleri boş döndüler. Bu kötü gidiş geçen sezondan beri de devam ediyor. Geçtiğimiz sezon, 2011 yılından beri ilk kez, ligi ilk 3 sıra içinde tamamlayamamışlardı. Özellikle zayıf deplasman karneleri, bu durumun en önemli nedeni.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Smolevichi'nin bu sezon ligde oynadığı 5 maç da "2.5 ALT" bitti.

- Dinamo Minsk'in ligde oynadığı 5 maçın ise 4'ü "KG YOK" oldu, Bu 4 maçın 2'sini kazanabildiler.

- İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 2-0'lık skorla kazanan Dinamo Minsk olmuştu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Dinamo Minsk galibiyeti!

%26'lık kesim deplasman ekibinin 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyor.%14'lük kesim ise "gol" tercihlerine yönelmiş... "1.5 ÜST" oynayanlar %6, “2.5 ÜST” oynayanlar ise %8 olarak gözüküyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Belarus Ligi'nin hücumda en kötü takımlarından Smolevichi, oynadığı 5 maçtan yalnızca 3 puan çıkarabildi. Ancak burada yanıltıcı olan, ev sahibi takımın bu puanları 3 beraberlik ile alması. Çok zor gol yiyen ev sahibi, aynı zaman da çok da zor gol buluyor. Dinamo Minsk ise kırmızı kartlar ile olan problemini çözdüğü maçları kazanmayı başarıyor.

Maçın "2.5 ALT" ve "Dinamo Minsk kazanır" tercihlerine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Goller gelecekse, ikinci yarıda atılır. "Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur? - İkinci Yarı" öneriyorum...