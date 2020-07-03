Sneijder için ayaklandılar! Robben'den sonra...

Futboldan emekliliğini açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili ülkesinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya başladı. Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra futbola geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklandı.

‘1 yıl daha’ pankartı ve meşaleler

Yıldız futbolcu için yürüyüş yapıldı, meşaleler yakıldı, ‘1 yıl daha’ yazılı pankart taşıdı, Utrecht forması giymesi istendi. Taraftarlar ayrıca yıldız futbolcuya ömür boyu Utrecht taraftarı olacağına yönelik sözleşme imzalattı. Ancak bunun futbolcu sözleşmesine dönmesini temenni etti.

Vereceği yanıt merakla bekleniyor

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, son olarak hayatını anlatan biyografisiyle gündeme gelmişti. Hollandalı isim, yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini itiraf etmişti. 36 yaşındaki Sneijder’in, Utrecht taraftarının ‘futbola dön’ çağrısına yanıtı merakla bekleniyor.



Robben ile benzer durumu göze çarpıyor



Arjen Robben’in ardından Wesley Sneijder’in de futbola dönmesinin konuşulmaya başlaması Hollanda’da konuşulan konu haline geldi. Sneijder de Robben ile aynı yaşta. Robben gibi onun da taraftarı olduğu takımın formasını giyerek bir yıl daha futbol oynaması konuşuluyor.