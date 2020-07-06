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HaberlerGalatasaray Haberleri Sofiane Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi
06.07.2020 - 21:20 | | DHA

Sofiane Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi

Galatasaray'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sofiane Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu ve "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi. Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada 'öfke' sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi

SOFİANE FEGHOULİ'NİN HİKAYESİ

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