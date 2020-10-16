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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Sol Campbell: "Arsenal'de bu sezon Mesut Özil forma giyemeyecek"
16.10.2020 - 23:19 |

Sol Campbell: "Arsenal'de bu sezon Mesut Özil forma giyemeyecek"

Arsenal ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil ile ilgili efsane isim Sol Campbell önemli açıklamalarda bulundu.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan ve transferde adı Fenerbahçe ve MLS takımlarıyla anılan yıldız futbolcu için flaş bir açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı takımın efsane isimlerinden Sol Campbell, Mesut Özil'in bir daha Arsenal forması giymesinin zor olduğunu ifade etti.

"ARSENAL'DA FORMA GİYME ŞANSI YOK"
Ajansspor'un derlediği habere göre, Daily Star'a konuşan Campbell, "Bu sezon Arsenal'da forma giyme şansı yok. Bazı şeyler oldu, kulübe karşı çıktığı durumlar oldu. Bu yüzden geri gelebileceği bir yer olduğunu görmüyorum" dedi.

Arsenal'de haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Pandemi arasından bu yana forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız, geçen sezon 23 maçta 1812 dakika süre almış ve 1 gol 3 asistle oynamıştı.

Sol Campbell: Arsenalde bu sezon Mesut Özil forma giyemeyecek

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Sol Campbell: Arsenalde bu sezon Mesut Özil forma giyemeyecek

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