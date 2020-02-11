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11.02.2020 - 07:00 |

Sol kanatta kan değişikliği! Deniz Türüç...

Fenerbahçe’de değişime gidiliyor. Alanyaspor maçında sonradan girip oyunu hareketlendiren Deniz Türüç’ün Tolga Ciğerci’nin yerine sol kanata geçmesi planlanıyor

SENAD OK

Fenerbahçe ligin ikinci yarısında oynadığı tüm lig maçlarına aynı kadro ve sistem ile çıktı. Tolga Ciğerci’nin kanatta olduğu bu formatta sarı-lacivertliler defansif tedbirleri biraz daha öncelikli olarak belirledi. Tolga olunca takım hücumda sıkıntı yaşasa da orta saha ve savunma rahatlıyordu.
Maçın ilerleyen dakikalarında rakip yorulduğunda yapılan hamlelerle de netice elde edilmeye çalışılıyordu. Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçında etkili olan bu sistem Alanya karşısında tam olarak çalışmadı.

Penaltı faktörü

Bu nedenle teknik heyetin kadroda değişikliğe gitmesi söz konusu.Bu hafta oynanacak Ankaragücü deplasmanında Tolga’nın yerine Deniz Türüç’ün kanada geçme ihtimali yüksek. Deniz ikinci yarı Alanya maçında oyuna girince sarı-lacivertli takım hareketlendi. Tecrübeli oyuncunun taşıdığı topta sarı-lacivertliler penaltı kazanıp golü buldu.

Teknik heyetin takımı da kendine getirmek için kanatta bir kan değişikliğine gitmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Sol kanatta kan değişikliği Deniz Türüç...

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