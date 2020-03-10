Solbakken: "Başakşehir zorlu rakip"

İRFAN KURTULMUŞ - RÖPORTAJ

Milliyet’e konuşan Norveçli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki temsilcimiz Başakşehir’in son derece kaliteli bir takım olduğunu ifade etti, “Önceki turda biz Celtic’e karşı başarılı olduk, Başakşehir de Sporting’e karşı iyi futbol oynadı. Belli bölümlerde bizi baskı altına alacaklar. Bundan kurtulup, kendi oyunumuzu oynayabilecek miyiz göreceğiz” dedi.

Milliyet, Avrupa’daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında perşembe günü İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi Danimarka ekibinin nabzını tuttu.



Kopenhag’ın Norveçli teknik patronu Staale Solbakken, Başakşehir ile çok zorlu iki karşılaşma oynayacaklarının altını çizdi. İstanbul seyahati öncesinde Milliyet’in sorularını yanıtlayan Solbakken, Başakşehir’in son derece tecrübeli ve kaliteli futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.

Yakından tanıdığı Başakşehir’i son günlerde daha iyi analiz ettiğini aktaran Solbakken, bir dönem Trabzonspor forması giyen golcü oyuncusu Dame N’Doye’den rakipleriyle ilgili detaylı bilgi aldığını da ifade etti. Şampiyonlar Ligi’nde yıllar önce Galatasaray’a karşı oynadıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, Başakşehir’in ilk karşılaşmada oynamak istediği baskılı futbola karşı dirençli olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlk maçı İstanbul deplasmanında oynamalarının kendileri için avantaj olabileceğini ve bunu en iyi şekilde kullanmayı düşündüklerini belirten Staale Solbakken, “Önceki turda biz Celtic’e karşı başarılı olduk, Başakşehir de Sporting Lizbon’a karşı çok iyi futbol sergiledi. Her iki takım da kendi sahasında iyi sonuç almak için çabalayacak. İki maçın da çok zorlu geçeceğini garanti ediyorum. İlk maçta bizi belli periyotlarda baskı altına alacaklar. Baskıdan kurtulup, belli bölümlerde kendi oyunumuzu oynayabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz” dedi.



Solbakken ayrıca Beşiktaş’ta oynayan eski futbolcuları Atiba Hutchinson, vatandaşları Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen ile Trabzosporlu Alexander Sörloth’tan övgüyle bahsederek, onların Türkiye’deki başarılarının kendisini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

‘Turun favorisi yok’

Danimarka ekibinin Yunan vatandaşı olan Portekiz asıllı kaptanı Zeca, Başakşehir’e karşı tur için eşit şansa sahip olduklarını savundu. İstanbul’daki maçtan iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacaklarını vurgulayan deneyimli oyuncu, “İyi ve tecrübeli bir takıma karşı zor bir maç olacak. Türkiye’de atmosfer ve taraftarlar her zaman çok iyi. Bizi zor bir maç bekliyor” diye konuştu.

Başakşehir’in, Sporting Lizbon ile oynadığı maçları izlediğini belirten Zeca, “Çok iyi bir takım olduklarını biliyorum, zaten ligde de zirvedeler. Başakşehir için ilk maç çok zordu ancak ikinci karşılaşmada geri dönüş yapabileceklerini gösterdiler” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek takımın Kopenhag’daki rövanş maçında belli olacağını da dile getiren tecrübeli futbolcu, “Turun favorisi yok. Bana göre iki takımın da şansı eşit. Türkiye’deki maçta kendi oyunumuzu kabul ettirip, gol yemeden ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek ve turu evimizde geçmek istiyoruz” yorumunu yaptı.

Dame N’Doye: "Saygı duyuyoruz"

Kopenhag’ın en önemli hücum kozlarından olan eski Trabzonsporlu Dame N’Doye, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselebilmek için Medipol Başakşehir’e karşı büyük bir mücadele ortaya koyacaklarını ifade etti. Trabzonspor forması giydiği 2015-2018 döneminde birçok kez Başakşehir’e karşı oynadığını kaydeden 35 yaşındaki Senegalli forvet, tecrübeli oyunculardan kurulu turuncu-lacivertli takıma saygı duyduklarını dile getirdi.

Türk futbolunda seyirci atmosferinden etkilenmemenin imkansız olduğuna değinen Dame N’Doye, “Yeniden Türkiye’de maça çıkacak olmak çok güzel. Türkiye’de çok fazla arkadaşım var ve hala onlarla konuşuyorum. Başakşehir’in çok iyi oyuncuları var ve bazılarını tanıyorum. Şansları değerlendirecek olursak iki iyi takım arasında güzel bir maç olacak. Şansın bizimle olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

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