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25.11.2020 - 02:01 |

Solskjaer'den Başakşehirli yıldıza büyük övgü!

Manchester United'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Solskjaer'den Başakşehirli yıldıza büyük övgü!
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Manchester United Menajeri Solskjaer, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Norveçli menajer maç değerlendirmesinde, "İlk yarıyı beğendim. Hücum niyetini beğendim. Fırsatlar yaratmak istedik, goller atmak istedik. 0-0 ile devreye girersek başımızın derde gireceğini biliyorduk çünkü rakibimiz iyi bir kontra atak takımı." sözlerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR YENERSE FİNAL OLABİLİR"

Solskjaer gruptaki durumları hakkında, "Grup çok yakın. Gruptan çıkmak için 3 puan yetecek, PSG maçını dort gözle bekliyoruz. Başakşehir de Leipzig'i yenerse, son maç onlar için de final olabilir, biz kendi işimizi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"GULBRANDSEN OLMADIĞI İÇİN ŞAŞIRDIM"

Rakipleri Başakşehir'in en etkili oyuncusunun sorulması üzerine ise Solskjaer, "Başakşehir iyi bir takım. Bireysel olarak iyi oyncuları var. Gulbrandsen ilk 11'de olmadığı için mutluydum çünkü onun kalitesinden haberim var. Rafael de üst düzey bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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Solskjaerden Başakşehirli yıldıza büyük övgü

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