Son 5 yılın en iyisi: Erol Bulut

Eleştirilerin hedefindeki Erol Bulut, 24. maçlar itibarıyla 51 puan topladı. Bu performans kendisine 2015-16'dan bu yana sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü unvanını getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yoğun eleştiriler arasında son 5 sezonun en iyi performansına imza attı. Genç teknik adam, Vitor Pereira'lı 2015-16 sezonundan bu yana, 24. maçlar itibarıyla en fazla puanı toplayan teknik direktör oldu. 2015-16 sezonunda 24 karşılaşmada 56 puan toplayan Pereira, Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak o tarihten sonra puan olarak büyük düşüş yaşandı.

BAŞAKŞEHİR 49 PUANLA GEÇMİŞTİ

Dick Advocaat yönetiminde 44 puan toplayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la 44, Cocu-Ersun Yanal ile 28 ve Yanal ile 39 puanda kaldı. Erol Bulut ise bu süreçte 51 puan toplayarak 2015-16'daki Pereira performansına en çok yaklaşan teknik direktör oldu. Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 24 haftasında 49 puan toplaması Bulut'un başarısı için başka bir ölçüt oldu.