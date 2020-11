Son dakika - Formula 1 şampiyonu Hamilton açıkladı! İşte gizli kahraman...

CELAL UMUT EREN

‘En güzel insanlardan’

Formula 1’de sezonun 14. etabı olan DHL Türkiye GP’sinde Lewis Hamilton fırtınası esti. İstanbul’da 7. şampiyonluğunu alan Mercedes pilotu, Alman efsane Michael Schumacher’in rekoruna ortak olurken sevincini paylaştığı isim herkesin dikkatini çekti. İlk olarak gözyaşlarıyla fizyoterapisti Angela Cullen’e koşarak sarılan 35 yaşındaki pilot, Cullen için, “Başarılarımın esas sahibi. Hayatımda sahip olduğum en güzel insanlardan biri” ifadesini kullandı.

‘Her şey onun sayesinde’

2015’ten beri fizyoterapist Angela Cullen’le çalışan Büyük Britanyalı şampiyon, “Çalıştığımız dönemde bir kez bile negatif olduğunu görmedim. Her sabah uyandığımda karşımda pozitif sözler, gülen bir yüz ve sıcak bir destek buldum. Bu benim için çok önemli. Eğer benim hafta sonlarım yarışlarda iyi geçiyorsa bu onun sayesinde. Her zaman motive, her zaman destek veriyor, her zaman moralimi yüksek tutuyor. Yaşadığım tüm sıkıntıları hep çözdü” diye anlattı.

Gözyaşlarıyla kutladılar

Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu ilan etmesiyle duygusal anlar yaşandı. Mercedes pilotu finişe geldiğinde bir an aracından çıkamadı ve ağlamaya başladı. Araçtan Sebastian Vettel’in desteğiyle inen Hamilton, hemen herkesin yanından geçerek Angela Cullen’e koştu. İkili ağlayarak birbirlerine sarıldı ve tarihi şampiyonluğu kutladı.

Ay-yıldız imzası

Formula 1’in tarihini değiştiren şampiyonlukta ay-yıldız imzası yer alıyor. Lewis Hamilton’un İstanbul’da elde ettiği 7. zaferinde özel tasarlanan kupada ay-yıldızlı motif ön planda duruyor. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün çizimi ile İstanbul’a özgü lale motifleri dikkat çekiyor.

‘Tebrik etmeliyiz’

9 yıl sonra yeniden İstanbul’da düzenlenen Formula 1’e tam not geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen organizasyon için Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, özel olarak teşekkür etti. Masi, “Bu grand-prix’nin olabilmesi için devasa bir çalışma yapılması gerekiyordu. Türk hükümeti ve pistin sahipleri büyük emek verdi. Yoksa, bu grand-prix bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı” dedi.

Sadık dostu Roscoe

İstanbul’daki tarihi şampiyonluk kutlamasında Lewis Hamilton’un yanında özel bir dostu daha vardı. Artık tüm dünyada ünlenen Roscoe, İstanbul’da da Hamilton’u yalnız bırakmadı. Kazanılan zaferin ardından Büyük Britanyalı pilot, köpeği Roscoe ile beraber objektiflere poz verdi, başarısını paylaştı. Sosyal medya hesaplarına da sıklıkla Roscoe ile fotoğraflarını koyan Hamilton, unutulmaz bir hatıra daha ekledi.

Avrupa’da manşetlerde

Efsane pilot Michael Schumacher’in rekorunu egale eden Lewis Hamilton manşetlere çıktı. Ülkesi İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa’da birinci sayfada Hamilton vardı. 35 yaşındaki pilotun 7. zaferine vurgu yapıldı. Fransa’dan L’Equipe tam sayfa Hamilton’ı paylaşarak ünlü Crown dizisine gönderme yaptı, ‘7. Taç’ mesajını paylaştı. İtalyan La Gazzetta dello Sport da Schumacher ile Hamilton’un fotoğrafını birleştirerek yayınladı.

‘En iyi partner’

Artık 35 yaşına gelen ve 2007’den beri Formula 1 yarışlarında yer alan Lewis Hamilton, son 5 senesini Angela Cullen ile geçiriyor. 46 yaşındaki fizyoterapist, Hamilton’a sadece fiziki anlamda destek vermiyor. Yarışlara motive girmesini, antrenmanlarda demoralize olmamasını da sağlıyor. Bu durumu da açıklayan Hamilton, “Belli bir zamanda sonra yarış olmayan hafta sonlarında tatil yapmak ve hiç çalışmamak istiyordum. Ancak burada da Cullen devreye girdi. Bazı zamanlarda antrenmanlarda hep yanımda durdu. ‘Yardım eder misin’ dediğimde hep ‘tamam’ dedi. Gerçekten bence en iyi partner” ifadelerini kullandı.

‘Her şey sorunsuzdu’

Michael Masi hem organizasyon hem de güvenlik açısından İstanbul’da çok keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini aktardı. Her şeyin düzenli işlediğini kaydeden F1 Yarış Direktörü, “Türkleri tebrik etmek gerekiyor. Değişmesi gereken çok şey vardı ama süre de azdı. Buna karşın her şey sorunsuz ve eksiksiz ilerledi. Bunu söylememiz lazım. Ayrıca güvenlik açısından da başarılı bir sınav verildi, hep doğru kararlar alındı” ifadelerini kullandı.