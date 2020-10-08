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08.10.2020 - 20:08 | | DHA

Son dakika | 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Rusya, İtalya'yı 3-0 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Son dakika | 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milliler, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21,26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1'lik skorla geçti ve finale çıktı. Grubundaki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıkma başarısı gösterdi.

Son dakika | 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasında finale yükseldi

Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükselen milli takımı tebrik etti. 

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı eleyerek namağlup finale çıkan, milletimize büyük sevinç yaşatan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, yarınki final maçında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Finaldeki rakip Rusya

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya, İtalya'yı 3-0 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rusya ile İtalya karşılaştı. 

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan Rusya, finale yükseldi. 

Türkiye ile Rusya yarın TSİ 21.00'de başlayacak final maçında Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarının kaybedenleri İtalya ve Sırbistan ise üçüncülük maçı oynayacak.

 

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