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30.12.2020 - 13:32 |

Son dakika | 2020’ye Vagner Love damgası

Eski Beşiktaşlı Vagner Love, takımı Kairat’a 13 maçta 14 gollük katkı verdi, Kazakistan ligindeki en iyi santrfor seçildi.

Son dakika | 2020’ye Vagner Love damgası
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı formayla gollerini sıralayan Vagner Love, ilerleyen yaşına karşın skorer kimliğinden bir şey kaybetmedi. Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinin Corinthians ekibine giden Brezilyalı oyuncu, buradan Kazakistan’ın yolunu tuttu.

Kairat Almaty takımında başarılı bir performans sergileyen 36 yaşındaki Vagner Love ligde forma giydiği 13 maçta 7 gol, 7 asiste imzasını attı. Takımının zirvede olduğu Kazakistan liginde deneyimli forvet, en yüksek skor ortalamasına ulaşan isim oldu.

Kazakistan Ligi tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması da Vagner Love’u ligin en iyi golcüsü ilan etti. Ligdeki en iyi santrforu, teknik direktörler ve futbolcular oyladılar. Vagner Love’un ilk sırayı aldığı ankette, takım arkadaşı Aimbetov ikinci, Kaysar takımının Gürcü golcüsü Elguja Lobjanidze üçüncü oldu.

Son dakika | 2020’ye Vagner Love damgası

Vagner Love'ın Rusya günleri

 

 

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