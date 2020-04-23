23.04.2020 - 14:34 |
Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Coronavirüs nedeniyle futbolda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. UEFA; 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı fikstür sıkışıklığı sebebiyle 6-31 Temmuz 2022'ye erteledi.
Coronavirüs krizi nedeniyle sezonları ve turnuvaları yeniden planlayan UEFA; ilk önemli kararı aldı. Buna göre; 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2022 yılına ertelendi.
UEFA'nın aldığı kararda, kadınların Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 6-31 Temmuz 2022 yılında yapılacağı ifade edildi.
EURO 2020 ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bir başka büyük turnuva daha erteleme kararı almış oldu.