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23.04.2020 - 14:34 |

Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Coronavirüs nedeniyle futbolda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. UEFA; 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı fikstür sıkışıklığı sebebiyle 6-31 Temmuz 2022'ye erteledi.

Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Coronavirüs krizi nedeniyle sezonları ve turnuvaları yeniden planlayan UEFA; ilk önemli kararı aldı. Buna göre; 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2022 yılına ertelendi.

UEFA'nın aldığı kararda, kadınların Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 6-31 Temmuz 2022 yılında yapılacağı ifade edildi.

EURO 2020 ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bir başka büyük turnuva daha erteleme kararı almış oldu.

Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022ye ertelendi

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