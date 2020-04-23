Son dakika | 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Coronavirüs krizi nedeniyle sezonları ve turnuvaları yeniden planlayan UEFA; ilk önemli kararı aldı. Buna göre; 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2022 yılına ertelendi.

UEFA'nın aldığı kararda, kadınların Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 6-31 Temmuz 2022 yılında yapılacağı ifade edildi.

EURO 2020 ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bir başka büyük turnuva daha erteleme kararı almış oldu.