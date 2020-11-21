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21.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene!

A Milli Basketbol Takımı’nda Avrupa şampiyonası elemeleri maçlarına 1 hafta kala antrenör değişti, UFUK Sarıca dönemi sona erdi. Takımın başına Orhun Ene’nin getirilmesine karar verildi

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene!
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ÜMİT AVCI

Basketbolda A Milli Takım’da büyük bir şok yaşandı. Coach Sarıca ile milli takım yetkilileri arasındaki fikir ayrılıkları, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin 3. ve 4. maçları öncesi ayrılıkla sonuçlandı, takımın başına Orhun Ene’nin getirilmesine karar verildi.

Basketbolda A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki kader maçlarına sayılı günler kalmışken şok bir gelişme yaşandı, 2017 yılından bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Dünya Kupası elemelerine 2’de 0 ile başlayan ve İstanbul’da 27 Kasım’da Hırvatistan’ı, 29 Kasım’da da Hollanda’yı ağırlamaya hazırlanan A Milli Takım kadrosuna alınacak isimler konusunda fikir ayrılığı yaşandığı ve bunun ayrılığı getirdiği öğrenildi.

Coach Sarıca’nın oynanacak hayati maçlar için en iyi kadroyu toplamak istediği, TBF ile Euroleague’deki temsilcilerimiz arasındaki görüşmelerde ise bazı isimlerin hem kulüp hem de milli takım maçlarını bir arada oynayabileceği ve tek maçta forma giyebilecek isimlerin de olacağı konusunda karar alındığı, bunun da sorunu beraberinde getirdiği belirtildi.

Federasyon yetkilileri, birçok ülkenin kadrosunda Euroleague oyuncularının bulunmadığını ancak her maça kendilerinin 5 Euroleague oyuncusuyla çıktığını, teknik ekibin bunu bile yeterli bulmamasının anlaşılır olmadığı fikrini savunurken, Coach Sarıca’nın ise Euroleague takımlarındaki isimlerimizin çok az süreler aldığını ve hazır oyuncu bulmakta zorlandığını belirttiği bu nedenle kader maçlarına eksik çıkmak istemediği öğrenildi. Federasyon, Sarıca’nın Larkin’i takıma istemediği için bu kararın alındığı haberleri de yalanladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ani bir karara imza atan fedarasyonun kısa süre önce TOFAŞ’tan ayrılan Orhun Ene ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıcanın yerine Orhun Ene

Devlerde 2. Ene dönemi
2011 yılında A Milli Basketbol Takımı’nın başına geçen ve Litvanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda 12 Dev Adam’ı yöneten Orhun Ene, 2. turda organizasyona veda edildikten sonra görevini bırakmıştı. O dönemde Milli Takımlar Koordinatörü olan Tanjevic’in saha içine ve antrenmanlara müdahale etmesinin bu ayrılığı getirdiği belirtilmişti. 2007 yılında da başarılı çalıştırıcı ile görüşülmüş, ancak TOFAŞ’ın başında yer alan Ene, bunu gerekçe göstererek görevi kabul etmemişti.

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