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16.01.2021 - 21:25 |

Son dakika - A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan 2021 CEV Şampiyonası'na katılım hakkı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Son dakika - A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan 2021 CEV Şampiyonası'na katılım hakkı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen grubu ilk sırada tamamlayarak, şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. 

Milli takım, rakibine 3-1 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini alsa da lider olarak Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Son dakika - A Milli Erkek Voleybol Takımından 2021 CEV Şampiyonasına katılım hakkı

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan) 

Kuzey Makedonya: Andonov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev, Milev (Angelovski, Nikolovski)

Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Burak Mert, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, Arda Bostan)

Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18 

Süre: 26, 26, 28, 25 (105 dakika)

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