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09.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - A Milli Futbol Takımı Riva'da toplandı!

A Milli Futbol Takımımız, dün Riva’da bir araya geldi. Milliler hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi’nde de Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Son dakika - A Milli Futbol Takımı Riva'da toplandı!
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Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi’nde de Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, dün Riva’da bir araya geldi. İstanbul dışında bulunan oyuncular da bugün takıma katılacak.

Ay-yıldızlılar ilk idmanını bugün saat 18.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirecek. yarın da teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.00’te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45’te Vodafone Park’ta oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 3 gün daha hazırlıklarını sürdürecek ve Rusya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye-Rusya maçı da 15 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

Rusya müsabakasının ardından bir gün daha Riva’da hazırlıklarını sürdürecek Milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım’da Budapeşte’ye gidecek.

Son dakika - A Milli Futbol Takımı Rivada toplandı

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