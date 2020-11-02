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02.11.2020 - 15:36 | | Ä°STANBUL,(DHA)Â  Â

Son dakika | A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±

FIBA 2021 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde E Grubu'nda mÃ¼cadele eden A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Arnavutluk ve SÄ±rbistan ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosu belli oldu.

Son dakika | A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±
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Ä°stanbul'un ev sahipliÄŸinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus dÃ¼zeninde organize edilecek mÃ¼sabakalarda A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, 12 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'de Arnavutluk ve 14 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ de saat 18.00'de SÄ±rbistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

6 KasÄ±m 2020 tarihinde kampa girerek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak olan millilerin kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

Melis GÃ¼lcan, Esra Ural Topuz, Tilbe ÅženyÃ¼rek, IÅŸÄ±l Alben, Gizem Yavuz, GÃ¶kÅŸen Fitik, Manolya KurtulmuÅŸ, Sevgi Uzun, Olcay Ã‡akÄ±r Turgut, TuÄŸÃ§e CanÄ±tez, Kiah Irene Stokes, Pelin Derya BilgiÃ§, Cansu KÃ¶ksal, Meltem YÄ±ldÄ±zhan, Derin Yaya, Gizem BaÅŸaran, KÃ¼bra Erat, Harika GÃ¶zde EldaÅŸ, Nesibe AydÄ±n, Kuanitra Holingsvorth, Merve AydÄ±n.

Son dakika | A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±nÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

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