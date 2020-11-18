Son Dakika | A Milli Takım, Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a konuk oldu.

6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.

28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Milli Takım, 57. dakikada D. Siger'in golüyle 1-0 geriye düştü.

Teknik Direktör Şenol Güneş, golden sonra Cenk Tosun'un yerine Deniz Türüç, Ozan Tufan'ın yerine ise Berkay Özcan'ı dahil etti.

Değişikliklerin ardından oyun kontrolünü eline geçiren A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı'nın art arda çektiği şutlardan sonuç alamadı, oyuncularımız Yusuf'un şutunun ardından Macar futbolcuya çarpan top için penaltı itirazında bulundu.

76. dakikada Kenan Karaman ceza sahası önünde önünde kalan topa sert vurdu, top kalenin üstünden dışarı gitti.

79. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine çalımlarla girdiği pozisyonda yapılan orta Macaristan kalecisinin avuçlarının arasında sonuçlandı.

İlerleyen dakikalarda net pozisyon bulmakta güçlük çeken Milliler, maçın sonuna ilave edilen 5 dakikalık sürede Kasımpaşa'da forma giyen Varga'nın gölüyle 2-0 geriye düştü ve maç bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla A Milli Takımız C klasmanına düşerken Macaristan A Klasmanına yükseldi.

İŞTE İLK 11'LER:



Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Türkiye: Mert, Nazım Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Cenk Tosun

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.

MACARİSTAN ÜSTÜN!

İki ülke takımları arasında bugüne kadar yapılan 7'si resmi 6 özel toplam 13 maçta Macaristan'un galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçın 7'sini Macaristan kazanırken 4 maçtan ise A Milli takım gaip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Macaristan filelerine bu maçlarda 15 gol bırakırken Macaristan ise Türkiye kalaesine 26 gol bıraktı.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Ay-yıldızlı ekibimizin grup lideri Rusya karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından gözler Macaristan-Sırbistan mücadelesine çevrilmişti. Dün gece oynanan gruptaki diğer maç 1-1 berabere bitti. Sırbistan'ın 17. dakikada Nemanja Radonjic'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Macaristan 39'da Zsolt Kalmar ile bir gol buldu ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Böylece Macaristan puanını 8'e, Sırbistan 3'e çıkardı. 6 puanda olan Millilerimiz, çarşamba günü Macaristan'ı yenerse 9 puanla rakibini geçecek. Sırbistan da Rusya'dan puan alırsa Türkiye grubu lider bitirip Uluslar A Ligi'ne çıkacak. Ligde kalmak için ise 1 puan yeterli.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)