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09.11.2020 - 23:37 |

Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. - İtalya'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmana katılmadı

Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!
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A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takım, ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan idmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

 Dün kulüplerinde görev alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. 

Son dakika - A Milli Takımda Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde "Yılın Takımı" seçilen milli futbolcular, antrenman öncesi bu ödülle toplu fotoğraf çektirdi. 

İtalyan yerel sağlık makamlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, idmanda yer almadı. 

Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Son dakika - A Milli Takımda Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi

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