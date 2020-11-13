Son dakika - A Milli Takım'da koronavirüs paniği! Vida sonrası...

CELAL UMUT EREN

İsveç’te son dakika

3-3 sona eren Türkiye-Hırvatistan maçına koronavirüs şoku damgasını vurdu. Hırvatların kaptanı Domagoj Vida’nın devre arasında gelen pozitif sonucu neredeyse tüm Avrupa’da korku yarattı. İki milli takımda da oynayan oyuncuların kulüpleri Vida ile temasa geçilmesi nedeniyle enfekte olup olunmadığını sorgulamaya başladı. İlk olarak İskoçya’da Rangers, Hırvatistan’a oyuncuları Barisic’in durumunu sordu. İsveç’te ise rakipleri Hırvatistan’ın enfekte oyuncuya sahip olduğu son dakika geçildi.

Herkesle sarıldı

Everton’da sakatlığını yeni atlatan ve sahalara golle dönen Cenk Tosun için de İngilizler telaşlandı. Everton taraftarları kulübe mesajlar atarak Cenk’in en azından 14 gün izolede kalması gerektiğini paylaştı. Vida maça çıkarken Caner Erkin, Dorukhan ve Cenk ile sarılması göze çarpmıştı. Ayrıca gol esnasında da Luka Modric’le yakın temas sağlamıştı. Deneyimli stoper, Şenol Güneş ile de santradan önce tokalaşmıştı. Yine milli takım kampında hep arkadaşlarıyla yan yana ve aynı odalardaydı.

Testlerde sorun yok

Domagoj Vida’nın koronavirüse yakalanmasının ardından ay-yıldızlılar son derece dikkatli davrandı. Hırvatistan maçı sonunda tüm kafilenin Riva’ya tek tek gitmesi sağlandı, sonuçlar alınana kadar koronavirüs protokolü harfiyen uygulandı. Dün sabah saatlerinde de herkese tek tek test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam saatlerinde ise A Milli Takım’a yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

‘Hepsi negatifti’

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının devre arasında yaşanan durum sonrası bir açıklama yayınladı. Sürüntü testlerindeki ani değişimlere vurgu yapılarak, “Türkiye maçı öncesi kurallara uyularak belirtilen zamanda testler yapıldı ve hiçbir sorunlu sonuç alınmadı. Ancak sürüntü testlerinde sonuçlar değişkenlik gösterebiliyor. Negatif olan test pozitife dönebiliyor ya da tam tersi. Sonuç gelince izole süreci başladı” denildi.







‘Bir şeyi yoktu’

Hırvatistan’ın teknik direktörü Zlatko Dalic de Vida’nın maç öncesi hiçbir belirtisi olmadığını aktardı. Dalic, tecrübeli stoper ile maçtan önce 45 dakikada çıkacağına göre konuştuklarını kaydedip, “Maçtan önce bir şey yoktu. 45 dakika oynayacağını zaten konuşmuştuk Vida ile. Rotasyon için devre arasında oyundan çıkacaktı. Ancak sonuçlar devre arasında gelince hemen izole kuralları başlatıldı ve takımdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

İsveç izin verdi

Domagoj Vida’da koronavirüs şokuyla sıkıntı yaşayan Hırvatistan, Uluslar Ligi’nde bugün oynayacağı İsveç maçı öncesi ülkeye kabul edildi. Milli takımın basın sözcüsü Tomislav Pacak, “Vida pozitif çıktı ancak karmaşık bir durum yok. İsveç ile görüştük, Stockholm’e gitmemizde bir sakınca olmadığını söylediler, İsveç’e kabul edildik” dedi. Takımın kendi içinde izole olduğunu aktaran Pacak, “Vida ile temaslı olan futbolcular karantinaya girmeyecek ya da kadrodan çıkmayacak. Tüm oyuncularımızın sonuçları negatif ancak İsveç maçı bitene kadar başka insanlarla temasları kesilmeye çalışılacak” diye konuştu. Domagoj Vida’da koronavirüs şokuyla sıkıntı yaşayan Hırvatistan, Uluslar Ligi’nde bugün oynayacağı İsveç maçı öncesi ülkeye kabul edildi. Milli takımın basın sözcüsü Tomislav Pacak, “Vida pozitif çıktı ancak karmaşık bir durum yok. İsveç ile görüştük, Stockholm’e gitmemizde bir sakınca olmadığını söylediler, İsveç’e kabul edildik” dedi. Takımın kendi içinde izole olduğunu aktaran Pacak, “Vida ile temaslı olan futbolcular karantinaya girmeyecek ya da kadrodan çıkmayacak. Tüm oyuncularımızın sonuçları negatif ancak İsveç maçı bitene kadar başka insanlarla temasları kesilmeye çalışılacak” diye konuştu.

Kuluçka dönemi herkeste farklı

Hastalıktaki en korkutucu durum kuluçka süresinin kişiden kişiye değişiklik göstermesi. Şu anda tüm dünyada 14 günlük kuluçka dönemi sınır olarak belirtiliyor. 14 gün içinde her bir bireyde farklı zaman dilimlerinde koronavirüs hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Domagoj Vida ile Türkiye-Hırvatistan maçında temas kuran herkesin farklı zaman dilimlerinde bir anda pozitife dönüşmesinden endişe ediliyor.

Rusya’da korona şüphesi

A Milli Takımımızın 15 Kasım Pazar günü Uluslar Ligi’nde karşılaşacağı Rusya’da 3 futbolcuda koronavirüs şüphesi çıktı.

Rusya, üç şüpheli futbolcunun koronavirüs testinin negatif çıktığını ancak maç gününe kadar her gün test yapılacağını duyurdu. Bu futbolcuların Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy olduğu belirtildi. Şüphenin sebebi olarak bazı bulgular ve futbolcuların son günlerde etkileşime girdiği pozitif hastalar olduğu bildirildi.