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12.10.2020 - 20:57 | | AA

Son dakika | A Milli Takım'da sakatlanan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Efecan Karaca ve Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Son dakika | A Milli Takım'da sakatlanan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi. 

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

Son dakika | A Milli Takımda sakatlanan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

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