Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! Caner Erkin kararı...
06.11.2020 - 18:29 | | AA

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! Caner Erkin kararı...

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu. Kadroda Caner Erkin yer aldı.

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! Caner Erkin kararı...
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi: 

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Caner Erkin kararı...

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Caner Erkin kararı...

Selçuk İnan’dan 'şampiyonluk' açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yalçın'dan Josef açıklaması!
    Yalçın'dan Josef açıklaması!
  2. Sosa kadrodan çıkarıldı
    Sosa kadrodan çıkarıldı
  3. A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı!
    A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı!
  4. Konyaspor'da koronavirüs şoku!
    Konyaspor'da koronavirüs şoku!
  5. Gaziantep FK- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın'dan Josef De Souza kararı
    Gaziantep FK- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Sergen Yalçın'dan Josef De Souza kararı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mario Balotelli, İtalya 4. Lig takımıyla, Clichy amatörde çalışıyor

Mario Balotelli, İtalya 4. Lig takımıyla, Clichy amatörde çalışıyor

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi Josef de Souza kararı!

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi Josef de Souza kararı!

Mecnun Otyakmaz'dan 'beraat' açıklaması

Mecnun Otyakmaz'dan 'beraat' açıklaması

Taner Taşkın: Süper Lig şansımızı sonuna kadar kovalacağız

Taner Taşkın: Süper Lig şansımızı sonuna kadar kovalacağız

Sıradaki Haber