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11.07.2020 - 13:12 | | KAYSERİ (İHA) -

Son dakika | Abdulkadir Bitigen’in ikinci korona testi negatif çıktı

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Son dakika | Abdulkadir Bitigen’in ikinci korona testi negatif çıktı
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Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen’in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı.

Son dakika | Abdulkadir Bitigen’in ikinci korona testi negatif çıktı

TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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